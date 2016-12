POL-FR: Staufen - Brand eines Adventskranzes

Freiburg (ots) - Am 2. Weihnachtstag gegen 15 Uhr, wurden die Feuerwehr Staufen und die Polizei Müllheim zu einem Brand nach Staufen in die Straße "Im Falkenstein" gerufen. Nachdem die Feuerwehr die betroffene, stark verrauchte Wohnung unter Atemschutz betreten hatte, konnte ein abgebrannter Adventskranz als Ursache festgestellt werden. Dieser hatte einen Holzklotz und die Tischplatte in Brand gesetzt. Dank der aufmerksamen Hausbewohner, hatte das Feuer noch nicht weiter um sich gegriffen, so dass der Schaden glücklicherweise verhältnismäßig gering ist.

RM / TW

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell