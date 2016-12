POL-FR: Waldkirch: Unfestliche Promillewerte / Kollnau: Starke Rauchentwicklung / Waldkirch: Schaden am Wohnmobilstellplatz

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Waldkirch: Unfestliche Promillewerte

Wieder einmal waren es hohe Promillewerte, die in den frühen Morgenstunden zunächst zu einem Streit und dann zu Körperverletzungsdelikten führten. In der Nacht auf den zweiten Weihnachtsfeiertag gerieten zwei junge Männer vor einer bereits geschlossenen Diskothek aneinander. Wie so oft gab es hierzu eine Vorgeschichte in der Diskothek, weshalb das Sicherheitspersonal in gewohnt guter Weise den Streithahn der Diskothek verwies. Dieser lauerte jedoch nach momentanem Ermittlungsstand der Polizei so lange vor der Diskothek, bis diese schloss und sein Kontrahent ebenfalls ins Freie kam. Mit einem Schlüsselbund in der geballten Hand, so der momentane Ermittlungsstand, schlug er diesen dann nieder und verletzte ihn. Dass es bei den weiteren Maßnahmen der Polizei, die bis weit nach 05:00 Uhr andauerten, zu der Feststellung kam, dass beide Beteiligten erheblich unter Alkoholeinfluss standen, verwunderte die Beamten nicht. Gegen den Beschuldigten, der offensichtlich recht brutal vorging, hat die Polizei nun neben dem Strafverfahren auch Prüfverfahren eingeleitet, ob ihm auch der Zugang zur anstehenden Waldkircher Fasnacht verwehrt werden muss, um weitere ähnlich gelagerte Delikte zu verhindern.

Kollnau: Starke Rauchentwicklung

Am Sonntag drangen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Werkheimstraße dicke Rauchschwaden. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und konnten sich Zutritt zu der in Frage kommenden Wohnung verschaffen. Dort stand ein verkohltes Essen auf dem Herd; zuhause war allerdings niemand. Zu einem Brandausbruch ist es nicht gekommen. Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Waldkirch: Schaden am Wohnmobilstellplatz

Vermutlich auf dem Heimweg nach durchzechter Nacht beschädigte jemand den Versorgungsautomaten beim Wohnmobilstellplatz am Stadtrainsee. Mit einer Eisenstange wurde am Sonntagmorgen, gegen 07:00 Uhr, auf die Versorgungsstation eingeschlagen, was auch die Nachbarschaft weckte. Leider sind derzeit noch keine detaillierten Hinweise zum Täter bekannt, weshalb die Polizei um Mitteilung von Wahrnehmungen bittet. Tel. 07681/4074-0.

