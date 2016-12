POL-FR: Schopfheim: Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am 23.12. auf dem Parkplatz vor der VR-Bank

Freiburg (ots) - Schopfheim: Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am 23.12. auf dem Parkplatz vor der VR-Bank

Zu einem Unfall am Freitagmittag auf den Kundenparkplätzen der VR-Bank in der Bahnhofstraße bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 12.15 Uhr fuhr die Fahrerin eines silbernen Mercedes B-Klasse rückwärts aus der Parklücke bei der VR-Bank heraus und wollte auf die Bahnhofstraße einfahren. Der Fahrer eines schwarzen Volvo befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnübergang und wollte zu den Parkplätzen der VR-Bank nach links einbiegen. Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision, bei dem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise und bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden (07622/666980).

de/jk

