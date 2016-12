POL-FR: Steinen: Auseinandersetzung in Club in der Siemensstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Steinen: Auseinandersetzung in Club in der Siemensstraße - Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einen Club in der Siemensstraße gerufen. Nach Angaben eines 24-jährigen Mannes bekam er vom Türsteher im Eingangsbereich einen Faustschlag gegen den Kopf und wurde hierbei verletzt. Der Türsteher wiederum gab an, dass es mit dem Gast wegen seiner Aggressivität zu einer Rangelei gekommen sei. Zudem soll ihn der Gast zuerst angegriffen haben, worauf beide Männer zu Boden fielen. Der 24-Jährige wurde wegen einer Schürfwunde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da beide Kontrahenten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt machen, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise (Polizeiposten Steinen, 07627/970250).

