POL-FR: Freiburg-Haslach: Nächtliche Einbrüche in Schrebergartenanlage - Polizei nimmt Täter nach Zeugenhinweis fest

Freiburg (ots) - Freiburg-Haslach: Nächtliche Einbrüche in Schrebergartenanlage - Polizei nimmt Täter nach Zeugenhinweis fest

In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag gelang der Polizei die Festnahme eines Einbrechers. Wesentlichen Anteil daran hatte eine aufmerksame Zeugin, die um 22.15 Uhr aus der Schrebergartenanlage "Gutleutmatte-Ost" verdächtige Geräusche vernahm und die Polizei informierte. Die rückte mit mehreren Streifen an und durchsuchte das Gelände. Hierbei entdeckten die Beamten eine verdächtige Person und nahmen sie fest. Es handelte sich um einen 32-jährigen Wohnsitzlosen, der beschuldigt wird, in mehrere Gartenhütten eingebrochen zu haben. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell