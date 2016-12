POL-FR: Albbruck. Unfall auf der B 34 - zwei Personen verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen kam es gegen 06.35 Uhr auf der B 34 bei Albbruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Ein 64 Jahre alter Taxifahrer wollte von der Friedhofstraße nach links in Richtung Waldshut in die B 34 einfahren. Hierbei übersah er einen aus dieser Richtung kommenden Ford und es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort und brachte sie anschließend zur Behandlung ins Spital nach Waldshut. An den beiden beteiligten Pkws dürfte ein Schaden von ca. 10000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell