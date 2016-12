POL-FR: Wutöschingen-Ofteringen. Von der Straße abgekommen, Autofahrer verletzt

Freiburg (ots) - Am Montagabend kam es im Mettinger Weg, der Verbindungstraße zwischen Ofteringen und Untermettingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. Er fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Audi in Richtung Ofteringen, als er in einer starken Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und gegen mehrere Bäume fuhr. Der Audi wurde schwer beschädigt, der Schaden dürfte bei ca. 8000 Euro liegen. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus nach Stühlingen gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell