POL-FR: Eggingen. Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Über Weihnachten wurde in ein Firmengebäude in der Industriestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Bürokomplex und brachen mit Gewalt Türen und Schränke auf. Mit im Betrieb aufgefundenen Schlüsseln wurden auch weitere Gebäudeteile betreten. Nach den bisherigen Feststellungen wurde Bargeld aus einer Geldkassette gestohlen. Die Tatzeit steht nicht fest, sie dürfte zwischen Sonntag und Montag liegen. Der Einbruch wurde am Montagmittag gegen 12.00 Uhr festgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell