POL-FR: Lauchringen. Brand in Doppelhaus

Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 09.21 Uhr wurde ein Wohnhausbrand in der Ibrunnenstraße gemeldet. Bewohner hatten am Morgen Brandgeruch festgestellt und die Leitstelle verständigt. In einer Hälfte des Doppelhauses war im Wohnzimmer der Brand ausgebrochen, das Sofa und ein Beistelltisch brannten. In diesem Bereich dürfte das Feuer auch ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Die Feuerwehr Lauchringen war unter ihrem Kommandanten mit sechs Fahrzeugen und über 50 Mann im Einsatz, sie wurden von der Feuerwehr Tiengen mit einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug unterstützt. Durch den Brand ist erheblicher Sachschaden entstanden, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell