POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Mann durch Messerstich an der Hüfte verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitagabend kam es in der Bismarckstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 21 Jahre alter Mann durch einen Messerstich an der Hüfte verletzt wurde. Der Geschädigte war in der Bismarckstraße mit Bekannten unterwegs, als sich eine Gruppe von drei Männern und einer Frau näherten, die laut Musik hörten. Als der 21-Jährige die Gruppe darauf hin ansprach, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, die schließlich handgreiflich wurde. Eine der beteiligten Personen zog ein Messer und verletzte den 21-Jährigen, der anschließend von seinen Freunden ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Täter flüchtete mit seinen Begleitern anschließend in einem Pkw. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

