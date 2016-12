POL-FR: Wutöschingen. Mann auf Parkplatz geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag wurde auf dem Parkplatz beim Edeka in der Silberwiese ein 66 Jahre alter Mann von einem unbekannten Mann geschlagen. Er wollte gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto ausparken und bemerkte hinter seinem Fahrzeug zwei ältere Pärchen. Er fuhr rückwärts bis auf ca. einen Meter auf die Personen zu und hielt dann an. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Autofahrer und den vier anderen Personen, in deren Verlauf der Autofahrer von seinem Gegner mehrmals mit der Faust geschlagen wurde. Der Täter soll ca. 60 bis 65 Jahre alt und etwa 1,80 m groß sein. Er hatte weiße kurze Haare und ein rotes Gesicht. Bekleidet war er mit einer braunen oder schwarzen Hose und einer kurzen, grau-oliven Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz gesehen haben, sich beim Polizeiposten in Wutöschingen (Tel. 07746 928509 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell