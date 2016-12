POL-FR: Bad Säckingen/Wallbach. Zwei Autos erheblich beschädigt

Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurden in der Rotfluhstraße zwei vor einem Wohn- und Geschäftshaus in der Rotfluhstraße abgestellte Fahrzeuge beschädigt. An einem Audi Cabrio wurden sämtliche lackierten Teile zerkratzt, ein Scheibenwischer verbogen und das Stoffverdeck an mehreren Stellen aufgeschlitzt. Auch an einem Mercedes wurde die Lackierung rnach einer ersten Schätzung auf eine Summe von ca. 13000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell