POL-FR: Hochschwarzwald, Löffingen, Titisee-Neustadt, Lenzkirch, Breitnau, Polizei wurde zu 13 Verkehrsunfällen gerufen, vier leichtverletzte Personen

Freiburg (ots) - In der Zeit vom 23.-27.12.16 wurden die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen gerufen.Hauptunfallursache war die den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit. Glücklicherweise wurden bei den Unfällen nur vier Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80000 Euro.

Bereits am 23.12.16, gegen 17.30 Uhr, kollidierte ein in Richtung Freiburg fahrender Sattelzug, in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, mit der Doppelleitplanke der sogenannten "Kehrekurve", ca. 500 Meter vor dem Bahnhof Hirschsprung. Dabei wurde der linke Kraftstofftank des Fahrzeugs aufgerissen, wobei mehrere hundert Liter Kratstoff ausliefen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Sattelzug entstand eine Schaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Die Freiwillige Feurwehr Hinterzarten war mit 15 Mann vor Ort, um eine Ölsperre zu errichten und um ausgelaufenen Dieselkraftstoff zu binden. Im Tank verbliebener Kraftstoff wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Die B 31 war in Fahrrichtung Freiburg zeitweise komplett gesperrt.Es kam bis 21.30 Uhr zu erheblichen Behinderungen. Die Straßenmeistereien Kirchzarten und Titisee waren mit sechs Mann im Einsatz und unterstützen bei Absperr- und Umleitungsmaßnahmen. Nach der Unfallaufnahme musste die verunreinigte Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell