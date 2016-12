POL-FR: Bad Säckingen. Einbruch in Textilreinigung

Freiburg (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend wurde in Eine Reinigungsfirma in den Trottäckern eingebrochen. Ein Sicherheitsdienst hatte am Sonntagabend eine eingetretene Tür im Obergeschoss des Firmengebäudes festgestellt und daraufhin die Polizei verständigt. Im Obergeschoss wurden eine Tür und zahlreiche Schränke aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Da zum Zeitpunkt der Meldung noch unklar war, ob sich die Täter noch im Objekt befinden, wurde das Gebäude von der Polizei umstellt und durchsucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell