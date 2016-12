POL-FR: Wehr. Küchenbrand

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend gegen 21.48 Uhr wurde gemeldet, dass in einem Haus in der Dinkelbergstraße der Rauchmelder ausgelöst habe, außerdem würde es nach Rauch riechen. Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden, allerdings wurde an einer Wohnungstür im zweiten Obergeschoss ungewöhnliche Wärme festgestellt. Da niemand öffnete, drang die Feuerwehr in die Wohnung ein. Personen befanden sich nicht in der Wohnung, allerdings waren die Räume durch Rußniederschlag stark verschmutzt. In der Küche war eine Herdplatte eingeschaltet, auf dem Herd stand eine verbrannte Fritteuse und auch die Dunstabzugshaube und weitere Küchenteile wurden von dem Feuer ergriffen und zerstört. Der Brand, der vermutlich aufgrund von Sauerstoffmangel von selbst ausging, hat einen erheblichen Schaden angerichtet. Die beiden Bewohnerinnen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell