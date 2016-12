POL-FR: Wehr. Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Auffahrunfall in der Öflinger Straße wurde am Samstagvormittag ein 42 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Er wartete gegen 10.25 Uhr verkehrsbedingt vor Einfahrt zu Tankstelle, als von hinten eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes auf den stehenden BMW auffuhr. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen dürfte ein Schaden von ca. 3500 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell