POL-FR: Eimeldingen (Lkr. Lörrach) - Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots) - In Eimeldingen, Reutackerstraße, kam es in der Nacht vom 23. auf den 24.12.2016 zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw Renault Kangoo. Bislang unbekannte Täter bewarfen die Frontscheibe des Fahrzeuges mit einer Bierflasche, wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro entstand.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier in Weil am Rhein unter der Telefonnummer 07621/97970 entgegen.

