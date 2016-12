POL-FR: Weil am Rhein (Lkr. Lörrach) - Alkoholisiert und zu schnell im Kreisverkehr

Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstag, 24.12.2016, kam es in Weil am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Opel Astra die Hauptstraße in Richtung Rheincenter. Im Kreisverkehr Hauptstraße/Colmarer Straße kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte das Fahrzeug mehrere auf der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen. Im Anschluss kam das Fahrzeug auf dem Gehweg der Colmarer Straße zum Stehen.

Unfallursächlich dürfte die durch die Beamten des Polizeireviers Weil am Rhein festgestellte alkoholische Beeinflussung des Fahrers im Zusammenhang mit überhöhter Geschwindigkeit sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell