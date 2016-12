POL-FR: Rheinfelden-Karsau, Lkr. Lörrach Pkw auf Parkplatz beschädigt - Zeugen werden gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen wurde der Pkw eines Kunden des Toom-Baumarktes beschädigt. Der Kunde stellte gegen 08:00 Uhr seinen schwarzen Honda Jazz auf dem Parkplatz in der Schildgasse, vor dem Haupteingang des Baumarktes, ab. Als er eine Dreiviertelstunde später wieder zurückkam sah er, dass sein Pkw auf der rechten Seite beschädigt war. Der Verursacher des Schadens hinterließ keine Nachricht und meldete den Schaden auch nicht der Polizei. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden etwa 500 EUR liegen. Bei einer Spurensicherung am Pkw des Geschädigten konnten gelbe Lackspuren festgestellt und gesichert werden. Weitere Hinweise liegen der Polizei zum Verursacher bislang nicht vor.

Es werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese sollen sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter folgender Telefonnummer melden: 07623 7404-0.

