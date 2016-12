POL-FR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Radfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach, Weil am Rhein, Hauptstraße

Eine Seniorin befuhr am 23.12.2016, gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in östlicher Richtung und wollte im Bereich des Bekleidungsgeschäftes "TEDI" die Hauptstraße nach links überqueren. Dies zeigte sie auch durch Ausstrecken der linken Hand an. Beim Überqueren der Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem blauen Kleinwagen.

Hierbei kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich. Die Fahrerin des Kleinwagens half der Frau noch auf, unterhielt sich mit einem Zeugen und entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Personalien anzugeben.

Durch den Verkehrsunfall wurde am Pkw der rechte Außenspiegel beschädigt.

Die Verursacherin und Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein unter Telefonnummer 07621-98000 zu melden.

