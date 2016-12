POL-FR: Bad Bellingen/Bamlach. Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr in der Alten Weinstraße ereignete. Eine 39 Jahre alte Frau bog mit ihrem Kia von der Belchenstraße in die Alte Weinstraße in Richtung Bad Bellingen ein und streifte kurz nach der Einmündung einen in der Alten Weinstraße ebenfalls in Richtung Bad Bellingen fahrenden Peugeot 807. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer eines entgegenkommenden hellen Lkws, sich beim Polizeiposten Markgräflerland (Tel. 07626 977800) zu melden. Bei dem Unfall ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden.

