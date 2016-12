POL-FR: Emmendingen: FOLGEMELDUNG zu "Überfall auf Schreibwarengeschäft" - 20-Jähriger als dringend tatverdächtig ermittelt - Der Mann kommt auch für einen Schulhaus-Einbruch als Täter in Frage

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Als dringend Tatverdächtiger für den Überfall auf das Emmendinger Schreibwarengeschäft am 19. Oktober 2016 (siehe Pressemeldung unten vom 19.10.2016) konnte dieser Tage ein 20-jähriger in Kasachstan geborener und in Emmendingen wohnhafter Mann ermittelt werden.

Nach der Tat hatte der zunächst unbekannte Täter auf der Flucht sein Maskierungsmittel weggeworfen. An dieser Maskierung gesicherte DNA-Spuren konnten nun dem 20-Jährigen zugeordnet werden.

Auf Grund eines gleichartigen Spurenvergleiches steht der 20-jährige Mann auch im dringenden Tatverdacht, in der Nacht zum 17. August 2016 einen Einbruch in die Fritz-Boehle-Grundschule in Emmendingen begangen zu haben (siehe Pressemeldung unten vom 18.08.2016).

Gegen den dringend Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde am 19.12.2016 festgenommen und in die JVA Freiburg eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern an.

wr

URSPRUNGSMELDUNG vom 19.10.2016 zum Überfall:

Emmendingen: Überfall auf Schreibwarengeschäft - Täter flüchtet zu Fuß ohne Beute

Am Mittwochmittag (19.10.2016), gegen 12.30 Uhr, betrat eine maskierte männliche Person ein Schreibwarengeschäft in der Schillerstraße und bedrohte eine Angestellte mit einem Baseballschläger und den Worten "Dies ist ein Überfall!"

Die Angestellte sprühte daraufhin mit einem Pfefferspray in Richtung des Täters, worauf dieser ohne Beute flüchtete.

Ein Zeuge verfolgte den zu Fuß flüchtenden Täter noch über die Schillerstraße, Wilhelm-Busch-Weg am Mühlbach entlang über die Lessingstraße in Richtung Fritz-Böhle Halle. Dabei warf der Täter die Maskierung weg, konnte jedoch unerkannt entkommen.

Beschreibung des Täters:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, kurze dunkle volle Haare. Trug eine weiße Plastikmaske, ein blaues - eventuell türkis-blaues - Kapuzenshirt mit einem auffallend weißen Dreieck an den Seiten, eine blaue Jeanshose und Turnschuhe. Er führte einen hellen Beutel und einen abgegriffenen hölzernen Baseballschläger mit sich.

Möglicherweise wurde der Täter auf seiner Flucht ohne Maskierung von weiteren Zeugen gesehen. In diesem Zusammenhang gibt es einen Hinweis auf einen Spaziergänger mit Hund, der als Zeuge in Frage kommen könnte. Eine nähere Beschreibung dazu liegt derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07641/582-200.

wr

URSPRUNGSMELDUNG vom 18.08.2016 zum Einbruch:

Emmendingen: Einbruch in Grundschule

In der Nacht vom 16.08.2016 auf 17.08.2016 gelangten bislang unbekannte Täter in die Räume der Fritz-Boehle-Grundschule. Dort wurden mehrere Behältnisse geöffnet und im Anschluss ein Mediengerät entwendet. Inwieweit weitere Gegenstände aus dem Schulgebäude gestohlen wurden, wird derzeit noch geprüft. Hinweise erbittet das Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell