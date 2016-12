POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Auto gestreift

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein Autobesitzer parkte seinen Wagen am Donnerstagmorgen in der Kollnauer Straße, in Höhe der Realschule. Etwa um 13.30 Uhr stellte er dann fest, dass ein anderes Fahrzeug seinen silbergrauen Renault gestreift und Sachschaden hinterlassen hat. Gemeldet hat sich der Verantwortliche bislang weder bei ihm noch bei der Polizei. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07681/4074-0.

