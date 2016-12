POL-FR: Weil am Rhein. Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr fiel einer Polizeistreife in Friedlingen ein Citroen auf. Er fuhr vom Kreisverkehr am Rheincenter in Richtung Colmarer Straße. Das Fahrzeug fuhr sehr langsam, es hatte einen platten Vorderreifen. Der Fahrer wurde mit Leuchtsignal zum Anhalten aufgefordert, dieser setzte seine Fahrt auf der linken Straßenseite fort bis zur Einmündung der Hafenstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde Atemalkohol festgestellt, ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Das Fahrzeug wies an der rechten Fahrzeugseite Unfallbeschädigungen auf, woher diese stammen, ist noch nicht bekannt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des 38 Jahre alten Fahrers sichergestellt.

