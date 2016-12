POL-FR: Rheinfelden. Unfall im Kreisverkehr

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen kam es gegen 03.45 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr. Ein 18 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Opel Astra von der Nollinger Straße in den Kreisverkehr "Äußerer Ring" um in Richtung B 316 weiterzufahren. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn kam das Fahrzeug beim Bremsen ins Rutschen, fuhr ein Verkehrszeichen um und kam in der Mitte des Kreisverkehrs zum Stehen, hierbei wurde das dort aufgestellte hölzerne Tor beschädigt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

