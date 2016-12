POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots) - Die Polizei kontrollierte in der Siemensstraße einen 22 Jahre alten Mann, der zuvor mit einem Motorroller unterwegs war. Bei dem jungen Mann wurden Symptome für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt, ein Urintest zeigte Spuren von Cannabis an. Eine Blutuntersuchung auf Drogen wurde veranlasst. Bei der technischen Kontrolle des Motorrollers, der eine Betriebserlaubnis als Mofa hat, wurden Eingriffe festgestellt, die auf eine Erhöhung der zulässigen 25 km/h Höchstgeschwindigkeit hinzielen, zum Fahren dieses Fahrzeugs wird ein Führerschein benötigt, den der Fahrer jedoch nicht hat. Außerdem war das Fahrzeug nicht versichert, am Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2015 angebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell