POL-FR: Waldkirch: Auto zerkratzt / Winden: Unfall mit hohem Schaden

Waldkirch: Auto zerkratzt

Die Polizei versucht derzeit herauszufinden, wie am Mittwochabend ein tiefer Kratzer an einem dunklen BMW, der in der Straße Am Rosengarten geparkt war, verursacht wurde. Der Firmenwagen war nach derzeitigem Erkenntnisstand zwischen 19.20 und 19.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 b geparkt. Sachdienliche Hinweise zur Klärung dieses Falls erbittet die Polizei unter der Telefonnummer: 07681/4074-0.

Winden: Unfall mit hohem Schaden

Vermutlich war es ein Augenblick der Unachtsamkeit, der für einen Unfallschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sorgte. Drei Autos befuhren hintereinander die B 294 von Waldkirch aus kommend in Richtung Elzach. Auf der Hauptstraße in Winden musste der vorderste Autofahrer verkehrsbedingt anhalten, was der zweite noch rechtzeitig erkannte. Der Autofahrer im dritten Auto erkannte die Situation zu spät und prallte mit großer Wucht auf das vor ihm stehende Auto, das er auf das vorderste aufschob. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

