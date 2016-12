POL-FR: Emmendingen: Einbruch in der Hölderlinstraße / Emmendingen: Unfallzeugen gesucht / Herbolzheim: Alkoholisierter Autofahrer von Polizei geweckt / Sasbach-Jechtingen: Brand

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Emmendingen: Einbruch in der Hölderlinstraße

Im Zeitraum von Freitag (16.12.) bis Mittwoch (21.12.) wurde in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße eingebrochen. Das betreffende Wohnhaus ist seit geraumer Zeit unbewohnt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Glasscheibe einer Kellertüre einschlugen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden betreten und durchsucht, entwendet wurde lediglich ein geringer Münzbetrag. Die Polizei erhofft sich Hinweise, die beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, entgegen genommen werden.

Emmendingen: Unfallzeugen gesucht

Am Mittwochabend (21.12.), gegen 19:35 Uhr, ereignete sich "Am Elzdamm" ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der beteiligte Fahrradfahrer wurde von einem Pkw überholt. Während des Überholvorgangs kam es - aus nicht abschließend geklärten Gründen - zur Kollision mit dem Radfahrer. Die Polizei sucht zur Ursachenklärung Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, zu melden.

Herbolzheim: Alkoholisierter Autofahrer von Polizei geweckt

In der Nacht von Mittwoch (21.12.) auf Donnerstag (22.12.) erhielt das Polizeirevier Emmendingen den Hinweis, dass soeben eine erheblich alkoholisierte Person mit einem Pkw vom Parkplatz einer Spielothek los fuhr. Zuvor wurde versucht, die betreffende Person mit einem Taxi nach Hause zu schicken, was vehement abgelehnt wurde und vor Ort zu einer größeren Diskussion führte. Darauf rief man die Polizei, welche das Auto an der angegebenen Wohnanschrift feststellte. Dort konnte Kontakt mit der Ehefrau aufgenommen werden, die angab, dass ihr Mann im Schlafzimmer schlafe und verweigerte den Beamten den Eintritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung trotzdem betreten und der schlafende Ehemann von der Polizei geweckt. Er war erheblich alkoholisiert und musste zur Durchführung weiterer Maßnahmen und zur Erhebung einer Blutprobe zum Polizeirevier verbracht werden. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Sasbach-Jechtingen: Brand

Am Mittwochabend (21.12.), gegen 18.30 Uhr, kam es in der Guldengasse zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Fahrzeug war während Schweiß- und Blecharbeiten in Brand geraten. Das Feuer ging auf ein Ökonomiegebäude über, das auch teilweise als Werkstatt benutzt wird. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 100.000 Euro beläuft. Eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

