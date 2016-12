POL-FR: Hartheim/Seefelden - Autoaufbrecher unterwegs

Freiburg (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember, sowie am 22. Dezember gegen 02 Uhr, wurden im Haidweg in Hartheim und in der Heitersheimer Straße in Seefelden zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus beiden Fahrzeugen wurden Baumaschinen der Marke "Hilti" entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Akku-Schrauber, Akku-Bohrmaschinen, einen Bohrhammer, einen Schlagschrauber, sowie Zubehör. Die Polizeiposten Heitersheim bzw. Bad Krozingen haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter Tel. 07634/50710 bzw. Tel. 07633/938240 Hinweise zu dem oder den Tätern, sowie dem Verbleib des Diebesguts entgegen.

RM / TW

