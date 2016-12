POL-FR: Müllheim - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug

Freiburg (ots) - Am 21. Dezember gegen 07 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Zunzingen und Müllheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Müllheim, als ihm ein anderes Auto entgegen kam, welches die Kurve schnitt. Aufgrund dessen kam es zu einem Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des Opels abgerissen und durch das geöffnete Fenster in den Fahrzeuginnenraum geschleudert wurde. Der Spiegel traf den Fahrer am Kopf und verletzte diesen. Der Unfallverursacher, zu welchem keine Details bekannt sind, fuhr dann einfach ohne anzuhalten weiter. Nach Angaben des Opel-Fahrers könnten zwei Autofahrer, welche hinter dem Flüchtigen fuhren, den Unfall beobachtet haben. Die Polizei Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte darum, dass sich Unfallzeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 07631/17880 melden.

