POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Au: Einbrecher entwendet Bargeld

Freiburg (ots) - Am 21.12.2016, in der Zeit zwischen 14 Uhr und Mitternacht, gelangte ein bislang unbekannter Täter, durch Aufhebeln eines auf der Terrasse befindlichen Fensters, in ein Einfamilienhaus "Am Schönberg". Im Inneren des Hauses durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten und konnte einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich entwenden. Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4421 zu melden.

yk

