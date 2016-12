POL-FR: Lauchringen. Beifahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Eine 53 Jahre alte Frau wurde am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 34 leicht verletzt. Gegen 13.00 Uhr wollte eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Ford von Bechtersbohl kommend die B 34 in Richtung Schwerzen überqueren. Hierbei stieß sie mit dem in Richtung Lauchringen fahrenden Skoda zusammen, in dem die Beifahrerin verletzt wurde. An den beiden Pkws entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

