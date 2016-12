POL-FR: Löffingen - Streit in Flüchtlingsunterkunft

Freiburg (ots) - Zwei Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Löffingen gerieten bei der Benutzung ihrer Gemeinschaftsküche in am 21.12.2016, gegen 17.00 Uhr in Streit. Die beiden Männer, 29 und 35 Jahre bewohnen benachbarte Zimmer und haben eine Küche zur gemeinsamen Nutzung. So kam es heute, als auch bereits am vergangenen Samstag, 17.12.2016, zum Streit zwischen Beiden wegen des benutzten Küchengeschirrs. In beiden Fällen fügten sich die Kontrahenten leichte Verletzungen in Form oberflächlicher Hautkratzer mit einer Gabel zu. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Der 29 Jährige wurde in ein anderes Zimmer untergebracht, um den Hausfrieden wieder herzustellen. Gegen beide Beteiligte werden durch die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeipostens Löffingen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der ebenfalls in der Unterkunft anwesende Sicherheitsdienst wird die Einhaltung der Ruhe weiter überwachen.

