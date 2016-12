POL-FR: Freiburg-Weingarten: Versuchter Raub an der Straßenbahnhaltestelle "Bugginger Straße"

Freiburg (ots) - Am 20.12.2016 kam es gegen 22 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Bugginger Straße" zu einem versuchten Raub. Eine 26-jährige trat aus einer Dreiergruppe heraus an eine 22-jährige heran und versuchte zunächst dieser gewaltsam das Handy zu entreißen. Als das nicht gelang wurde Sie weiter handgreiflich, griff der Geschädigten in die Haare, zog diese daran zu Boden und besprühte sie dort mit Deodorant. Vermutlich vergriff sich die Angreiferin und nahm an Stelle eines mitgeführten Pfeffersprays das Körperspray zur Hand. Als die Straßenbahn einfuhr, ließ die Angreiferin von der 22-jährigen ab und begab sich mit ihren Weggefährten in die Tram. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen des Polizeireviers Freiburg-Süd, konnte das Dreiergespann angetroffen und festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-5777 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell