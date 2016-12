POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am 20.12.2016 gegen 15 Uhr gekommen. Ein 66-jähriger PKW-Führer befuhr mit seinem Fahrzeug die Hafenstraße und wollte nach links auf die L104 in Richtung Vogtsburg abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine bevorrechtigte Fahrzeugführerin, die von der L104 kommend nach links in die Hafenstraße einbiegen wollte. Es kam zum Unfall, bei dem die 39-jährige Fahrerin, sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzt wurden. Neben Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

yk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell