POL-FR: Binzen: Einbruchsversuch in Reihenhaus - Terrassentür hält stand

Freiburg (ots) - Binzen: Einbruchsversuch in Reihenhaus - Terrassentür hält stand

Am Dienstagvormittag kam es in Binzen zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Tatort war die Mühlenstraße, wo sich der Täter zur Terrassentüre eines Reihenhauses schlich und dort den Rollladen aus der Verankerung hob. Danach versuchte er die Türe aufzuhebeln was ihm aber nicht gelang. Daraufhin gab der Einbrecher auf und flüchtete. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung über Auffälligkeiten am Dienstagvormittag in der Mühlenstraße (07621-97970).

