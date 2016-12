POL-FR: Müllheim - L 125 Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - Die Polizei in Müllheim bittet um Zeugenhinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwochmorgen, 21. Dezember gegen 07:00 Uhr auf der L 125 kurz vor Müllheim ereignet hatte. Der Fahrer eines grauen Opel Astra war auf der L125 von Zunzingen in Richtung Müllheim unterwegs. Kurz vor der letzten Anhöhe vor Müllheim hatte der Fahrer eines bislang unbekannten Pkw die Kurve geschnitten und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Bereich des linken Außenspiegels. Der gesamte Außenspiegel des Opel Astra wurde durch das halb geöffnete Seitenfenster geschleudert und hatte den 39-jährigen Pkw-Lenker am Kopf getroffen. Der Mann zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Zunzingen. Da sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Pkw's hinter dem grauen Opel Astra befunden hatten, werden die Fahrzeugführer gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell