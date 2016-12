POL-FR: Freiburg-Ebnet: Weihnachtsbäume entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von 20.12 auf den 21.12 wurden in Freiburger Stadtteil Ebnet 10 Weihnachtsbäume in einer Höhe von 1 mtr. und 15 Christbäume in einer Höhe von 2 - 2,5 mtr. aus einem Verkaufsstand vor dem Strandbad entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Der Polizeiposte in Freiburg-Littenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4421 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell