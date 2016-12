POL-FR: Schopfheim: Nächtliche Automatenaufbrüche in Gaststätte - dreistes Täterverhalten

Freiburg (ots) - Schopfheim: Nächtliche Automatenaufbrüche in Gaststätte - dreistes Täterverhalten

In der Nacht zum kam es in einer Schopfheimer Gaststätte zu einer Straftat mit besonderer Arbeitsweise. Um Mitternacht rechnete die Wirtin mit keinem Besuch mehr und widmete sich anderen Aufgaben. So bekam sie nicht mit, dass zwei Personen den Vorraum der Gaststätte betraten, in dem sich Geldspielautomaten befinden. Dort drehten die "Besucher" zunächst die Überwachungskamera zur Seite, um nicht erkannt zu werden. Danach brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Der angerichtete Schaden ist beträchtlich und beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Täter entkamen unerkannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell