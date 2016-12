POL-FR: Wutöschingen. Einbruch in Schule

Freiburg (ots) - In der Nacht vom Montag auf Dienstag wurde in der Alemannenschule eingebrochen. Die Täter warfen vom Hof aus ein Fenster ein und stiegen in den Physiksaal. Dort wurde nach Wertsachen gesucht, allerdings nichts gestohlen. Sie verließen den Raum wieder über das Fenster. Die Täter warfen auch ein weiteres Fenster mit einem Stein ein und gelangten dort ins Gebäude. Sie gingen zum Sekretariat und brachen die verschlossene Türe mit Brachialgewalt auf. Im Sekretariat und Rektorat wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet, hierbei fiel den Täter Bargeld in die Hände, die Höhe des Betrages ist noch nicht bekannt. Durch den Einbruch dürfte ein Sachschaden von ca. 2000 Euro verursacht worden sein. Die Ermittlungsgruppe Einbruch beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Tel. 07741 83160) hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der Alemannenschule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

