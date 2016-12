POL-FR: Häusern. Einbruch in Schulgebäude

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde in der Grundschule in der St.-Fridolin-Straße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und öffneten das Fenster. Sie gelangten in einen Treppenaufgang, der von den weiteren Räumen durch stabile Türen getrennt sind. Diese Türen verhinderten ein weiteres Vordringen der Täter. Lediglich eine einfache Holztür, die zu einem leeren Raum führte, wurde aufgedrückt. Gestohlen wurde nichts, bei dem Einbruch entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe Einbruch beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (Tel. 07741 83160) hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich der St.-Fridolin-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich zu melden.

