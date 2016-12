POL-FR: L113, Malterdingen-Freiamt: Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei mit, dass es am Dienstagmorgen (20.12.), gegen 07:15 Uhr, zu einem riskanten Überholmanöver auf der L113 von Malterdingen in Richtung Freiamt kam. Der Fahrer eines blauen Kleinwagens mit Offenburger Kennzeichen beabsichtigte in einer lang gezogenen Kurve, parallel zum Gallenbach, einen vor ihm her fahrenden Mercedes Sprinter zu überholen. Der Fahrer setzte bereits zum Überholvorgang an, ohne die Überholstrecke eingesehen haben zu können. Ein entgegenkommender Pkw musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die Polizei bittet den entgegenkommenden Fahrer und den Fahrer des Mercedes Spriters sowie weitere Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, in Verbindung zu setzen.

cr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell