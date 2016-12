POL-FR: Waldkirch und Kollnau: Zwei Gastwirte beraubt

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Bei zwei Raubstraftaten in der Nacht zum Mittwoch (21.12.2016) in zwei Gaststätten in Kollnau und Waldkirch erbeuteten zwei bislang unbekannte Täter Bargeld im dreistelligen Bereich.

Im ersten Fall warteten die beiden Unbekannten in einer auf dem Rathausplatz gelegenen Kollnauer Gaststätte ab, bis die letzten Gäste gegen 00.30 Uhr das Lokal verlassen hatten. Anschließend wurden sie zunächst vom Gastwirt dabei beobachtet, wie sie hinter dem Tresen in die Kasse griffen. Als der so Bestohlene einschreiten wollte, wurde ihm eine Tasse auf den Kopf geschlagen, und die beiden Männer flüchteten sodann aus dem Lokal.

Gut eine Stunde später hielten sich vermutlich die gleichen beiden Personen als Gäste in einem Lokal in der Bismarckstraße in Waldkirch auf. Wieder warteten sie das Verlassen des letzten Gastes ab (gegen 01.45 Uhr) und schlugen dem Gastwirt im Bereich der Theke eine Bierflasche gegen den Kopf. Der Geschädigte fiel zu Boden, und die beiden Unbekannten flüchteten mit dem Bedienungsgeldbeutel.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, seitlich abrasiert, mit Pferdeschwanz und Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einem grauem Pullover.

2. Täter: Ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 bis 190 cm groß, schlank, Vollbart. Unter einer Wollmütze nordischer Art mit Ohrenschützern trug er dichtes, kurzes und dunkles Haar.

Beide sollen Handschuhe getragen und sich in ausländischer (unbekannter) Sprache unterhalten haben.

Nach ersten Ermittlungen sollen sich die beiden beschriebenen Personen auch noch in anderen Gaststätten in Waldkirch bzw. Kollnau aufgehalten haben.

Die Kripo in Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07641/582-200.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell