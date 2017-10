POL-AA: Essingen: Mit dem Pkw in entgegenkommenden Lkw gefahren

Ostalbkreis (ots) - Auf der Landesstraße 1080 stießen am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen, wodurch die Landesstraße mehr als zwei Stunden gesperrt war. Der 52-jährige Fahrer eines Pkw BMW war aus Richtung Dewangen in Richtung Essingen unterwegs, als er zwischen den Abzweigungen nach Reichenbach und Rauental auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort stieß er gegen 14.35 Uhr mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen, dessen Fahrer zwar noch nach rechts zog, den nahezu frontalen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern konnte. Der Pkw wurde durch den Anprall abgewiesen und blieb mit Totalschaden in der Böschung liegen, am Lkw brach unter anderem die Vorderachse, so dass die Straße blockiert war. Wegen auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn verständigt. Der Pkw-Fahrer machte beim Rettungsdienst, der mit Rettungssanitätern und Notarzt zur Unfallstelle angefahren war, an der Unfallstelle keine Verletzungen geltend. Der Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen wurde auf zusammen etwa 50000 Euro geschätzt. Die Landesstraße ist derzeit (16 Uhr) noch gesperrt, mit der Bergung des Lkws wurde noch nicht begonnen. Es ist damit zu rechnen, dass die Sperrung noch zumindest rund eine Stunde andauert.

