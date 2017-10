POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Einbruchsversuch, Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Bopfingen: Von der Straße abgekommen, schwer verletzt

Vermutlich mit Knochenbrüchen wurde eine 20-jährige Pkw-Fahrerin nach einem Unfall am Montagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert. Sie war zuvor auf der Bundesstraße 29, in Richtung Riesbürg-Pflaumloch unterwegs, als sie gegen 8.20 Uhr kurz nach Trochtelfingen von der Straße abkam. Im Auslauf einer Linkskurve verließ sie die Fahrbahn nach links und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Da sie über Rückenschmerzen klagte, wurde die Feuerwehr zu Rettung alarmiert.

Die Feuerwehren aus Bopfingen und Trochtelfingen nahmen das Fahrzeugdach ab, um die Frau sicher mit der Rettungstrage aus dem beschädigten Fahrzeug zu bergen. Die Strecke war für eine Stunde gesperrt, der Schaden am Pkw wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

Bopfingen: Handwerkerstand beschädigt

Am Montagmorgen wurde zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr ein historischer Handwerkerstand von einem unbekannten Fahrzeuglenker gestreift und beschädigt. Der Stand war im Rahmen der Bopfinger Heimattage in der Schmiedgasse aufgestellt. Hinweise auf den Unfallflüchtigen bitte an die Polizei Bopfingen, Telefon 07362/96020.

Heubach: Sachbeschädigung an Sporthalle

An der Sporthalle in der Adlerstraße wurde zwischen Donnerstag und Freitag im Eingangsbereich eine Fensterscheibe beschädigt und ein Schaden von ca. 500 Euro hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei in Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch in Tennisheim

Bettringen: In der Nacht zum Sonntag hebelte ein Unbekannter am Tennisheim in der Pfarrer-Vogt-Straße ein Fenster beim Terrasseneingang auf. Möglicherweise wurde er bei seiner weiteren Tatausführung gestört, weshalb er vom Tatort flüchtete. Der Sachschaden wurde auf ca. 400 Euro geschätzt. Hinweise werden an die Polizei in Bettringen, Telefon 07171/7966490, erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Einen Schaden von ca. 1000 Euro richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker an, als er zwischen Freitagabend und Montagmittag einen geparkten VW Golf beschädigte, der in der Lindenhofstraße abgestellt war. Hinwiese hierzu bitte an die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.

Waldstetten: Verkehrsschild beschädigt

Die Polizei in Waldstetten bittet Zeugen, die beobachtet haben, wer ein Parkplatzschild in der Hauptstraße angefahren hat, sich zu melden. Die Beschädigung muss wohl in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen angerichtet worden sein. Hinweise können unter Telefon 07171/42454 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell