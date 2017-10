POL-AA: Raum Schwäbisch Gmünd: Brand in der Kleingartenanlage; Feuerwehreinsatz wegen Bratwurst; in Güllegrube gestürzt; 18-Jähriger und 22-Jähriger außer Rand und Band; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Schwäbisch Gmünd: In Güllegrube gestürzt

Am Sonntagmorgen führte eine 49-jährige frau ihren Hund im Bereich Sachsenhof spazieren, als der Vierbeiner gegen 9.30 Uhr in eine Güllegrube stürzte. Beim Versuch ihren Hund zu befreien, fiel die 49-Jährige selbst in die Grube. Als die Frau den Besitzer des Grundstückes ansprach, habe der sie lediglich darauf hingewiesen, Dass sie sich auf einem Privatgrundstück befinde. Die Frau ließ sich anschließend im Krankenhaus untersuchen, sie erlitt keine sichtbaren Verletzungen.

Lorch: Fahrzeug im Gebüsch; Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen wurde ein lilafarbener VW Polo in einem Gebüsch im Bereich der Zufahrt zur Anschlussstelle Lorch/Ost vorgefunden. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der bislang unbekannte Fahrer des Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und die Böschung hinabgefahren. Am Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden von rund 500 Euro. Der entstandene Schaden am Gebüsch wird auf rund 300 Euro beziffert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein lilafarbener VW Polo aufgefallen ist.

Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug werden beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: 22-Jährige rastete aus

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr randalierte ein 22-Jähriger in der Kornhausstraße. Er trat eine Wohnungstüre ein und suchte wohl anschließend körperlichen Streit mit dem Wohnungsinhaber, wobei eine weitere Türe zu Bruch ging. Als zwei Frauen dazwischen gingen, wurde eine 55-Jährige leicht verletzt. Auch der 22-Jährige selbst zog sich Verletzungen zu, die von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt werden mussten. Durch die Beschädigung der Türen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bratwurst löste Brandalarm aus

Eine 85-jährige Frau bereitete sich am Samstagabend Bratwürste zu. Dabei wurde gegen 19.20 Uhr ein Rauchmelder ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 23 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort kam, konnte schnell Entwarnung geben. Die alte Dame wurde nicht verletzt, Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Als eine 67-Jährige ihren Pkw VW am Samstagabend aus einer Parklücke auf der Lorcher Straße manövrierte, übersah sie gegen 18 Uhr den hinter ihr stehenden Pkw VW einer 26-Jährigen. Sie streifte das Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Mit ihrem Pkw Ford erfasste eine 55-jährige Frau am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr zwischen Großdeinbach und Schwäbisch Gmünd ein die auf der Kreisstraße 3286 querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in das angrenzende Gelände; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Eschach: Verkehrsschild beschädigt

Rückwärts fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin am Samstagmorgen mit ihrem Dacia aus einer Parklücke auf die Rechbergstraße ein. Dabei beschädigte sie gegen 9.20 Uhr ein Verkehrszeichen, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Gartenhütte abgebrannt

Bettringen: In der Kleingartenanlage Lindenfeld brannte in der Nacht zum Sonntag eine Gartenhütte ab. Die Feuerwehr wurde gegen 4.35 Uhr alarmiert, sie löschte den Brand mit 28 Einsatzkräften der Wehren aus Schwäbisch Gmünd und Bettringen. Die Polizei hat anschließend die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: 18-Jähriger schlägt und beleidigt Polizei und geht in Gewahrsam

Ein 18 Jahre alter Heranwachsender benahm sich am Samstagvormittag völlig unkontrolliert, musste in Polizeigewahrsam genommen werden und verletzte dabei auch einen Polizeibeamten. Die Polizeistreife wurde gegen 10.20 Uhr von einem Busfahrer am Kalten Markt angehalten und um Hilfe gebeten. Ein Fahrgast hatte keinen Fahrschein stritt mit Fahrer und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Da er auch den polizeilichen Anordnungen keine Folge leistete, musste er mit körperlicher Gewalt aus dem Bus gebracht werden. Dagegen sperrte er sich nicht nur, sondern trat mit den Beinen um sich. Dabei verletzte er einen der Polizeibeamten leicht. Im Streifenwagen spuckte er mehrfach gegen die Scheibe und schlug mit seinem Kopf dagegen. Dabei bedrohte und beleidigte er die Polizisten. Der stark alkoholisierte und wohl auch unter Drogen stehende Mann wurde anschließend zur Verhinderung ähnlicher Aggressionsdelikte und auch zum Schutz vor sich selbst auf richterliches Geheiß im Gewahrsam behalten. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

