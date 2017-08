POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder entwendet - Unfallflucht - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Wohnungseinbruch

Am Mittwochmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr gelang es einem Einbrecher in der Mozartstraße unbemerkt in ein Wohnhaus einzubrechen. Nachdem der Täter die Terrassentüre aufgebrochen und sich Zugang zu den Wohn- und Schlafräumen verschafft hatte, konnte er aufgefundene Uhren und Bargeld erbeuten. Nun bittet die Polizei Anwohner oder Passanten, denen am Mittwochmorgen Verdächtiges aufgefallen ist und in Tatzusammenhang stehen könnte, sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein 32-jähriger Hyundai-Fahrer stellte am Dienstagabend eine Notiz an seinem Fahrzeug vor, auf der ein Unfallverursacher eine Telefonnummer hinterließ. Das Fahrzeug wurde wohl in der Straße Danziger Platz, als es vor einer dortigen Arztpraxis am Dienstag zwischen 18.50 Uhr und 19.05 Uhr geparkt war, beschädigt. Wie sich nun zwischenzeitlich herausstelle, hat der Unbekannte eine falsche Telefonnummer hinterlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet zum Unfallgeschehen oder auf den Verursacher und dessen Fahrzeug unter Tel. 07151/950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt: Mountainbikes entwendet

Diebe entwendeten aus einem nicht verschlossenen Schuppen in der Sommerstraße zwei jeweils mit einem Fahrradschloss gesicherte Fahrräder. Es handelte sich zum einen um ein Mountainbike der Marke Norco Range 3 yellow mit gelb-grünem Rahmen sowie einer 18-Gang- Schaltung im Wert von ca. im Wert von ca. 1000.- Euro. Zum anderen um ein Downhill-Rad der Marke Votec mit schwarz-weißem Rahmen und 26 Zoll-Bereifung im Wert von ca. 1500.- Euro. Hinweise zum Verblieb der Räder, die zwischen letzten Montag und Mittwoch entwendet wurden, nimmt die Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/650161 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell