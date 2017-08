POL-AA: Murrhardt: Brand im Sägewerk Eisenschmiedmühle

Murrhardt: (ots) - Ein Großbrand in dem Sägewerk Eisenschmiedmühle hielt die Feuerwehr am Mittwochvormittag in Atem. Kurz vor 10 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Nach den ersten Informationen war schnell klar, dass der Brand ein größeres Ausmaß annehmen wird, weshalb auch die Wehren aus Murrhardt, Oppenweiler, Sulzbach, Backnang sowie der Werksfeuerwehr Bosch auf den Plan gerufen wurde.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Produktionshalle der ansässigen Firma, welche sich direkt an der L 1149 befindet, in Flammen. Während diese Straße für den Durchgangsverkehr vom Bauhof Murrhardt gesperrt werden musste, konnte der Verkehr auf der L 1066 zwischen Murrhardt und Fornsbach aufrechterhalten werden. Ortskunde Autofahrer sollten den Einsatzort wenn möglich meiden und weiträumig umfahren. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Einsatzort sowie Rettungsgassen für die Rettungskräfte freigehalten werden. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet.

Das Ziel der Brandbekämpfer gilt vorrangig den Vollbrand der Werkshalle soweit einzudämmen um die benachbarten Gebäude vor dem Übergriff der Flammen zu schützen. Die Löscharbeiten dauern Stand 11.45 Uhr auch unter Zuhilfenahme von zwei Drehleitern noch an. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die näheren Ursachenermittlungen der Polizei konnten an der Brandstelle aus Sicherheitsgründen noch nicht aufgenommen werden.

Die Schadenssumme dürfte sicherlich beachtlich sein; sie ist jedoch momentan noch nicht bezifferbar. Ob durch das Feuer oder bei den Löscharbeiten Personen zu Schaden kamen, ist auch noch nicht bekannt. Über das Geschehen wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell