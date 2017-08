POL-AA: Rems-Murr-Keis: Einbrüche - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Weinstadt: Einbruch

Ein Einbrecher konnte am Mittwoch gegen 1 Uhr von Zeugen beobachtet werden, wie er nach der Tatausführung über einen P&R Parkplatz in Richtung Heinkelstraße geflüchtet ist. Der unbekannte Mann war zuvor in der Cannonstraße in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Hierzu hat er mittels eines Kanalgitters ein Fensterglas eingeschlagen, um sich den Weg zu den Betriebsräumen freizumachen. So wie es sich momentan darstellt, blieb der Dieb aber ohne Beute. Hinweise zur Tat, insbesondere aber auch auf den Tatverdächtigen, der mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet war, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Urbach: In Jugendhaus eingebrochen

Gewaltsam drangen am Montagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr unbekannte Einbrecher in das Urbacher Jugendhaus im Seebrunnenweg ein. Die Täter nutzen zum Eindringen die Schwachstelle des Gebäudes aus, welches sich gerade im Umbau befindet. Sie konnten deshalb eine Holzverkleidung abreißen und über die Toilette eindringen. Aus Jugendhaus wurden Süßigkeiten und Getränke sowie eine installierte Kamera entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Auenwald: Unfall beim Überholen

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 11.15 Uhr die K 1907 zwischen Unterweissach und Unterbrüden. Als er in einer unübersichtlichen Kurve einen vorausfahrenden Sattelzug überholen wollte, übersah er einen entgegengekommenen Pkw Citroen. Trotz Ausweichversuch des 76-jährigen Autofahrers in den Grünstreifen streifte der Motorradfahrer den Pkw. Dabei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Wiesenstraße wurde am Samstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr ein dort geparkter Pkw Audi A3 beschädigt. Am Fahrzeug war die Beifahrerseite teils eingedellt und zerkratzt. Dem Schadensbild nach könnten die Beschädigungen auch durch ein Fahrrad oder sonstiges Spielgerät verursacht worden sein. Der Verursacher war geflüchtet und hinterließ am Auto ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

Urbach: Heuballen in Flammen

Die örtliche Feuerwehr rückte am Dienstag kurz vor 18 Uhr zu einem gemeldeten Flächenbrand in die Bärenhofstraße aus. Im dortigen Gewann Gänswasen konnte ein größerer Heuballen, der in Flammen stand, festgestellt werden. Ob der Ballen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugen oder Passanten, die am Brandort Verdächtiges gesehen habe, sollten sich bitte mit der Polizei in Plüderhausen unter Tel. 07181/831344 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Die Polizei Schorndorf bittet zur Klärung einer Unfallflucht um Zeugenhinweise, nachdem ein in der Freiburgstraße zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagmorgen 7.45 Uhr ein BMW der 1er Serie beschädigt wurde. Ein unbekannter Autofahrer war wohl an dem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeigeschrammt, ohne den Schaden zu melden. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher werden unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen.

Winnenden : Heckenbrand

In der Breslauer Straße brannte am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine Hecke auf einer Länge von ca. 5 Meter nieder. Das Feuer konnte nahezu komplett noch vor dem Eintreffen der alarmierten örtlichen Feuerwehr, die mit einem Löschauto und 6 Mann ausgerückt war, gelöscht werden. Durch das Feuer wurden keine Gebäude oder Autos gefährdet oder beschädigt. Als Brandursache könnte ein Funkenflug sein, der beim Abbrennen von Unkraut auf einem Autostellplatz entstanden war.

Weinstadt: Rollerfahrer übersehen

Beim Ausparken von einem Stellplatz in die Traubenstraße übersah am Dienstag gegen 11.10 Uhr ein 82-jähriger VW-Fahrer einen wartenden 81-jährigen Rollerfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Winnenden: Gegenverkehr gefährdet und mit Wildschwein kollidiert

Bereits am Samstag, den 29.07.2017 war es auf der Strecke zwischen Rohrbronn und Hößlinswart zu gefährlichen Überholmanövern gekommen. Ein Fahrer eines Mercedes AMG überholte in einer Kurve trotz Gegenverkehr. Die überholte Autofahrerin bremste ab und konnte somit wohl einen Unfall vermeiden. Ein entgegengekommener Wagen des Typs Renault Espace, der mit zwei Frauen besetzt war, soll bei dem gefährlichen Überholmanöver gefährdet worden sein. Bei der Weiterfahrt stieß der 27-jährige noch mit einem Wildschwein zusammen, welches beim Unfall getötet wurde. Nun sucht die Polizei zur Klärung der Vorfälle die beiden Insassinnen des Renaults, die sich bitte bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden sollen.

Remshalden: Vorfahrt missachtet

Eine 34-jährige Fahrerin eines VW Polo wollte am Dienstag gegen 11 Uhr vom Kelterwiesenweg kommend die Mittelquerspange überqueren und die Einfahrt zur B 29 in FR Stuttgart nutzen. Sie hielt zunächst an der dortigen Stoppstelle an. Beim Anfahren übersieht sie jedoch einen Audi A3, welcher in Richtung Alfred-Klingele-Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell