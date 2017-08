POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer gestürzt und verletzt - Unfallfluchten - Schwertransport beschädigt Ampelanlage - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Blaufelden: Linienbus kollidiert mit Reh

Ein Linienbus befuhr am Dienstag um 04:45 Uhr die L1001 von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Kurz nach der Abzweigung Lindlein querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Bus frontal erfasst. Das Reh konnte nach dem Zusammenstoß flüchten. Am Omnibus entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

Crailsheim: Schwertransport beschädigt Ampelanlage

Am Dienstag um 00:20 Uhr befuhr ein Schwerlasttransport-LKW die Blaufelder Straße in Richtung Stadtmitte. An der dortigen Ampelkreuzung zur Karlstraße bog der 26-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine nach links ab. Dabei schwenkte folglich sein Anhänger nach rechts aus, wobei die Ladung des Anhängers gegen die LZA, welche sich rechts neben der Fahrbahn befindet, stieß. Dabei wurde die LZA teilweise aus der Halterung gerissen. Weiterhin wurden diverse Bauteile der Ampel abgebrochen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Montag um 18:40 Uhr fuhr eine 26-jährige Lenkerin eines PKW Seat Ibiza auf der K2643 an der Einmündung zur B290 aus Unachtsamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt stehenden PKW Fiat Panda einer 57-jährigen Fahrerin auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

Crailsheim: Auf bremsendes Fahrzeug aufgefahren

Am Montag um 14:40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lenker eines VW Polo die K2655. An der Einmündung zur K2659 musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 20-jähriger Lenker eines BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Bühlertann: In alkoholisiertem Zustand parkenden PKW beschädigt

Am Montag um 23:25 Uhr parkte ein 27-jähriger Lenker eines VW Polo mit seinem Fahrzeug aus einem Parkplatz in der Mühlgasse aus. Hierbei beschädigte er den ordnungsgemäß daneben stehenden PKW Opel Corsa. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher und führten eine Atemalkoholüberprüfung durch. Anschließend wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Obersontheim: Wildunfall

Für das Reh tödlich endete ein Unfall auf der K2627 zwischen Sulzdorf und Herlebach. Das Reh sprang am Montag um 22:30 Uhr einem 19-jährigen Lenker eines PKW Renault direkt vor das Fahrzeug. Bei der Kollision entstand am PKW ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Rot am See: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Zwischen 06:45 Uhr und 16:45 Uhr am Montag wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW Seat Leon auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Bühlerzell: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Montage gegen 16:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Radfahrer den Wiesenweg in Richtung Ortsmitte. Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte der Mann auf der Gefällstrecke und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Vellberg: Parkender PKW beschädigt

Ein violetter Audi A3, welcher am Sonntag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf einem Parkplatz, direkt nach dem Torbogen auf der rechten Seite, abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten rechts beschädigt. Zeugenhinweise zu dieser Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Unfallflucht

Ein 53-jähriger Lenker eines Scania-Sattelzuges befuhr am Dienstag gegen 05:15 die BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schnelldorf und Crailsheim in Richtung Mannheim. Im Bereich einer dortigen Baustelle wurde der 53-Jährige, trotz Überholverbot, von einem LKW mit Anhänger überholt. Beim Einscheren auf die rechte Seite streifte der LKW mit seinem Anhänger die Sattelzugmaschine im Bereich der Fahrertür. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1550 Euro zu kümmern setzte der unbekannte LKW-Lenker seine Fahrt fort. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 /94260 entgegen.

